Украина находится в самой сильной позиции на фронте за последние 10 месяцев, – ISW

Силы обороны Украины продолжают усиливать свои позиции в войне против России. Нашим военным удается достигать результатов на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.

Президент Владимир Зеленский 3 апреля сообщил, что по данным украинской и британской разведок ситуация на фронте сейчас является лучшей для Украины за последние 10 месяцев – с июня 2025 года. Об этом пишет Институт изучения войны.

Как Украина улучшила свое положение на поле боевых действий?

По словам главы государства, ранее российские войска использовали плохую видимость во время туманов для атак и продвижения. Однако с приходом весны и солнечной погоды россиянам будет сложнее перемещаться незаметно.

Украина также достигла тактических и оперативных успехов в конце зимы и в начале весны. В частности, в конце января 2026 года украинские силы начали активно продвигаться на Юге, что вызвало цепные изменения на фронте. Это заставило российское командование выбирать: или сдерживать украинские контратаки, или перебрасывать силы на другие участки. Ранее аналитики ISW отмечали, что эти контратаки могли даже сорвать планы России по большому наступлению весной-летом 2026 года.

В то же время российские власти неоднократно распространяли ложные заявления о якобы скором обвале украинского фронта, чтобы убедить Запад пойти на уступки, которых Россия не может достичь военным путем. Однако последние успехи Украины свидетельствуют, что угрозы такого обвала нет.

Отдельно отмечается, что технологические разработки Украины все больше влияют на ход войны.

Зеленский сообщил, что только в марте 2026 года удары украинских дронов убили или тяжело ранили 33 988 российских военных, а еще 1 363 были ликвидированы артиллерией и другими средствами.

Командующий Силами беспилотных систем майор Роберт "Мадьяр" Бровди 31 марта заявил, что темпы набора новых военных в России уже четвертый месяц подряд (с декабря 2025 года) ниже потерь на фронте.

Также Минобороны Украины сообщило 1 апреля, что в марте украинские силы обезвредили 89,9% российских ракет и дронов.

Инновации в сфере беспилотников повышают боевую эффективность Украины и одновременно углубляют проблемы России с личным составом. В перспективе это может иметь долгосрочное влияние на возможности российской армии на поле боя.

