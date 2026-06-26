Россияне начали более активно действовать на фронте, – в бригаде "Рубеж" объяснили, с чем это связано

В Донецкой области противник проводит штурмовые и инфильтрационные операции. В некоторых случаях россияне пытаются продвигаться, неся огромные потери.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш, отметив, что в целом оккупанты продолжают оказывать давление на Донбассе, сосредотачивая большое количество личного состава на Покровском, Константиновском, Добропольском, Славянском и Лиманском направлениях.

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Россияне начали активнее действовать на фронте

По словам офицера бригады, с приходом тепла и лета оккупанты начали использовать насыщенную "зеленку" для активного передвижения. Благодаря этому вражеские солдаты стали менее заметными.

То есть в зоне ответственности бригады "Рубеж" россияне начали действовать активнее, количество передвижений увеличилось,

– подчеркнул он.

В то же время российская армия несет немалые потери. За вчерашние сутки "Рубеж" вместе с смежными подразделениями уничтожил более 20 российских военных. Это довольно большая цифра, учитывая небольшую полосу обороны.

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Отченаш описал вражескую активность на фронте: смотрите видео

В очередной раз убеждаемся, что россияне не хотят останавливаться, не хотят мыслить логически. Многие российские офицеры называют своих военнослужащих "открывателями" — это те, кто первыми идут в штурмовые атаки,

– отметил офицер бригады.

Он добавил, что, несмотря на нарастание активности вражеской армии, оккупанты не добиваются стратегических успехов. Им не удалось выполнить ни одного "дедлайна" по захвату того или иного города на территории Донецкой области. Однако в любом случае украинская армия должна прилагать усилия для качественной обороны.