Силы обороны продвинулись на Курщине и возле Торецка: обзор фронта от ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) проанализировали ситуацию на фронте. Украинские защитники продвинулись в Курской и в Донецкой области, в частности вблизи Торецка.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Коренево в пределах главного украинского плацдарма в Курской области.

Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что украинские военные продвинулись вдоль реки Снагость к северу от Дарьино и, вероятно, удерживают позиции в Дарьино и Николаево-Дарино (обе на юго-восток от Коренево), пишут в отчете.

Российский военкор утверждал, что российские войска якобы продвинулись в районе между Шептуховкой и Хитровкой и к западу от Толстого Луга в направлении Зеленого Пути. Однако в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Российские милблогеры рассказывали, что войска оккупантов контролируют западную половину Новоивановки (к юго-востоку от Коренево), а ВСУ действуют на восточной окраине населенного пункта.

Российские источники, включая их минобороны, утверждали, что украинские войска атаковали на юго-восток от Коренево вблизи Дарьино, Обуховки, Нижнего Клина, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки и на юг от Суджи вблизи Плехово.



Что происходит на Курщине / Карта ISW

Харьковская область

В четверг, 24 октября, оккупанты продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но продвижения не имели.

Захватнические войска атаковали вблизи Волчанска, Старицы и Тихого 23 и 24 октября. Российские военкоры 24 октября заявили, что украинские войска атаковали вблизи населенного пункта Гатище (северо-западнее Волчанска).

Спикер бригады ВСУ, которая действует на Харьковском направлении, 24 октября заявил, что российские оккупанты создали здесь качественные фортификационные сооружения, глубоко углубленные в землю, выкопав многоярусные ямы.

Также спикер рассказал, что захватчики давно не проводили механизированных штурмов на Харьковском направлении, и отметил, что оккупанты, возможно, готовятся к наступлению зимы, чтобы изменить обстановку на поле боя.

Пресс-секретарь бригады ВСУ сообщил, что отсутствие листьев сделает активность на поле боя более заметной, что усложнит защиту территорий.



Ситуация на Харьковщине / Карта ISW

Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись на северо-запад от Кременной. На геолокационных кадрах от 24 октября видно российский флаг в центре Новосадового, что может свидетельствовать о том, что войска России захватили поселок, говорится в отчете ISW.

В минобороны России 22 октября заявили о захвате населенного пункта Новосадово.

Российский военкор утверждал, что захват Новосадового позволяет российским войскам начать новые наступательные операции на левом берегу реки Жеребец и утверждал, что войска России также недавно якобы отбросили ВСУ с Невского.

Кроме того, российские милблогеры утверждали, что войска России укрепили позиции в Кругляковке и продвинулись дальше на восток от Новосадового, на запад от Кисловки и на юг от Макеевки. Однако в ISW не нашли подтверждения этому.

Российские оккупанты продолжали наступать в районе Голубовки, возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого, Грековки, Новомихайловки, Дружелюбовки, Катериновки, Твердохлебово, Тернов, Торского, Заречного и возле Серебрянки.



Ситуация на Луганщине / Карта ISW

Донецкая область

Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Северска. Геолокационные кадры от 24 октября показывают, что оккупационная армия продвинулись вдоль железнодорожной линии на юго-восток от Выемки. В Генштабе ВСУ сообщили, что 24 октября захватчики атаковали вблизи Выемки.

Также указывается, что 24 октября войска России наступали в районе Часова Яра, но продвижения не имели.

По сообщениям, российские оккупанты продолжали атаковать восточную часть Часова Яра, вблизи Григорьевки, возле Предтечино, Белой Горы и Ступочек 23 и 24 октября.



Что происходит возле Часова Яра / Карта ISW

Силы обороны Украины недавно восстановили тактические позиции в центре Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 22 и 23 октября, показали, что ВСУ действуют вдоль улицы Дзержинского в центре Торецка, где эксперты ISW ранее наблюдали продвижение россиян. Аналитики отмечают, что это указывает на то, ВСУ недавно восстановили утраченные позиции в этом районе.

Российский источник утверждал, что путинские войска продвинулись в южной части Щербиновки (к западу от Торецка), но в ISW не нашли визуальных доказательств.

Армия России 23 и 24 октября продолжала атаковать в районе Торецка и вблизи Нелеповки.



Ситуация возле Торецка / Карта ISW

Российские оккупанты 24 октября продолжали наступательные действия в районе Селидово (к юго-востоку от Покровска) за счет северного фланга Покровска.

Российские источники продолжали утверждать, что российские войска продвинулись дальше в южной и центральной частях Селидово и в поля к северу от города. Но в ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Украинские военнослужащие сообщили для СМИ 24 октября, что российские оккупанты контролируют значительную часть Селидово, а один военнослужащий ВСУ заявил, что захватчики контролируют примерно 85% города.

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычик не подтвердил эти заявления и отметил, что украинские силы пытаются не дать большим российским группировкам закрепить позиции в районе выхода на городскую застройку и остановить наступление на северную и восточную окраины Селидово, в том числе со стороны Михайловки.

В отчете указывается, что в ISW не заметили визуального подтверждения заявления украинского военнослужащего о масштабах российского продвижения в Селидово.

Спикер бригады Нацгвардии Украины 24 октября сообщил, что северные и восточные окраины Селидово являются серыми зонами, и украинские войска сдержали российское продвижение вокруг города после того, как оккупанты начали массированные атаки на населенный пункт с разных направлений 21 октября.

Спикер добавил, что армия страны-агрессора перебросила свои части с северного фланга Покровского направления для усиления ударов по Селидово и перебрасывает средние группы для проникновения на окраины города, а захват его рассматривает как первоочередную задачу.

Кроме этого, спикер отметил, что оккупанты начали пехотный штурм без механизированной поддержки, что эти штурмы оказались эффективными из-за подавляющего количества российских резервов, сосредоточенных в этом районе, и что войска России использовали лучше подготовленные элементы пехоты для начала второй волны атак на Селидово.

Спикер добавил, что российские войска также передали различные типы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы предотвратить действия украинских разведывательных беспилотников в Селидово, что, вероятно, способствовало недавнему продвижению оккупантов в этом городе вместе с российскими артиллерийскими, авиационными ударами и ударами планирующими бомбами.

23 октября аналитики ISW оценили, что очевидная сосредоточенность российского военного командования на обеспечении захвата Селидово была осуществлена за счет способности путинских войск поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск – оперативную цель, которую Кремль сам определил на этом участке фронта.

Сообщается, что недавно ВСУ осуществили успешную контратаку северо-восточнее Селидово на фоне продолжения российских штурмов на восток и юго-восток от Покровска 24 октября.

Геолокационные кадры от 23 и 24 октября показывают украинскую механизированную контратаку вблизи Новогродовской шахты № 1/3.

Российские источники сделали неподтвержденные заявления о том, что путинские войска продвинулись в поле к югу от Сухого Яра, вдоль железнодорожного полотна в восточной части Вишневого, и достигли окрестностей Новодмитровки, вошли в Новоселидовку (к югу от Селидово).

Российские оккупанты продолжали наступать в районе Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Михайловки, Крутого Яра и Сухой Балки, а также у Новодмитровки, Кременной Балки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра, Николаевки, Горняка, Звездного и Красного Яра 23 и 24 октября.



Какая ситуация возле Покровска / Карта ISW

В четверг, 24 октября, российские захватчики продолжили наступление на Кураховском направлении, но не продвинулись.

Сообщается, что армия России атаковала к востоку от Курахово возле Максимиляновки и на юго-восток от Курахово вблизи Острое и Дальнее.

Также 24 октября российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Угледара, но продвижения не имели.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Богоявленки, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

В отчете говорится, что войска страны-агрессора продолжали атаки вблизи Антоновки, Катериновки и Константиновки, возле Богоявленки, Золотой Нивы и Новоукраинки 23 и 24 октября.



Карта ISW

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности войск России в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 24 октября.



Карта ISW

"Южная ось"

23 и 24 октября российские оккупанты продолжали наступление в западной части Запорожской области к северо-востоку от Роботино вблизи Новоданиловки, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" 24 октября заявил, что недавнее продвижение россиян на Запорожском направлении может свидетельствовать о том, что Москва может в ближайшее время предоставить приоритет наступательным операциям именно в этом районе.

Милблогер утверждал, что российская группировка сил "Днепр" якобы создала несколько новых бригад в оккупированной части Херсонской области, и что войска России могут усилить наступательные операции на Запорожском направлении.

Российский блогер рассказывал, что необходимость продвижения по открытым полям и ухудшение погодных условий в Запорожской области могут осложнить операции войск России на этом направлении.

Другой российский милблогер 24 октября заявил, что ВСУ активизируют использование FPV-беспилотников, разведывательных дронов и гексакоптеров для ударов по позициям артиллерии России на Запорожском направлении.

24 октября Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что 23 октября украинские войска нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук-М2" на юге страны, а украинский журналист сообщил, что ВСУ применили систему HIMARS для удара по этому "Буку" врага.

В Генштабе ВСУ 21 октября сообщали, что той ночью украинские войска нанесли удар по российскому ЗРК "Бук-М3" примерно в 60 километрах от линии соприкосновения в неопределенном районе.



Ситуация в Запорожье / Карта ISW

Российские войска 23 и 24 октября продолжали атаковать на левобережной части Херсонской области, но продвижения не имели.

24 октября российский милблогер заявил, что ВСУ минируют пойму реки Днепр, чтобы помешать будущему продвижению россиян на Херсонском направлении.

24 октября в минобороны России заявляли об уничтожении 3 украинских беспилотники над над Черным морем. А оккупационный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО якобы сбила украинскую ракету над этим городом.

Представитель ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук 24 октября заявил, что Черноморский флот России обеспокоен тем, что украинские силы могут нанести удар по их кораблям в порту Новороссийска Краснодарского края, но ЧФ России не имеет альтернативного порта для размещения своих судов в Черноморском регионе.

Также Плетенчук отметил, что несколько российских судов недавно массово вышли из российской базы в Новороссийске, и оккупанты проводят сортировку кораблей, чтобы ограничить риск возможных ударов украинских беспилотников и дальнейшего уничтожения кораблей ЧФ.



Ситуация возле Херсонской и Николаевской областей / Карта ISW