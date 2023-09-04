Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.

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До недавнего времени эпицентром было Купянское направление

Маляр отметила, что в целом на многих направлениях на Востоке очень горячо.

Если мы посмотрим цифры обстрелов за неделю, то каждую неделю это примерно 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. И плюс-минус это где-то 400 тысяч снарядов почти они используют,

– отметила заместитель министра.

По ее словам, еще 2 недели назад Купянское направление было эпицентром боевых действий – россияне прилагали все усилия для продвижения там, чтобы прорвать оборону и дойти до Купянска. Однако наши бойцы остановили врага.

"Собственно, они (россияне – 24 Канал) там, и на Купянском, и на Лиманском направлениях, восстанавливают свои войска, заменяют людей, подтягивают технику на замену уничтоженной. И может показаться, что там меньше обстрелов, но интенсивность там очень высокая", – сообщила Маляр.

Она добавила, что ежедневно на Лиманском направлении Силы обороны отбивают около восьми вражеских атак.

"Ситуация горячая. Но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть вот так, как волнами, оно идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться", – объяснила чиновница.

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Ситуация на фронте: коротко