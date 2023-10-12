Разведка доложила о ситуации в Израиле, – Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский вечером 12 октября записал свое традиционное обращение к украинскому народу. В нем он рассказал о санкциях, принятых Соединенными Штатами против российских компаний.
Кроме того, он также отметил ситуацию, сложившуюся на Востоке нашего государства. Президент также поблагодарил ПАСЕ за признание Голодомора геноцидом украинцев.
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Зеленский рассказал о Ставке
Глава государства рассказал, что в этот день он провел Ставку Верховного главнокомандующего. На этом заседании украинские командующие доложили ситуацию на передовой, в частности, основные направления и горячие точки на фронте.
Особое внимание сейчас одновременно и Харьковской области, и Югу, и Донбассу, в частности, боям в районе Авдеевки. Благодарен каждому воину, каждому подразделению за стойкость,
– сказал он.
В своем обращении Зеленский также отметил украинские военные формирования, ныне защищающие наше государство и участвующие в наиболее ожесточенных боях на Востоке, уничтожая сотни единиц бронированной техники оккупанта.
Президент отметил следующие военные формирования:
- 53 и 110 отдельные механизированные бригады;
- 59 отдельную мотопехотную бригаду;
- 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду;
- 55 отдельная артиллерийская бригада.
Зеленский подчеркнул, что на Ставке обсуждали и то, как обеспечить для наших воинов больше украинских вооруженных возможностей. Однако украинский лидер также отметил роль "Рамштайна", состоявшегося 11 октября в вооруженной помощи нашей армии.
"Мы благодарны каждому лидеру, каждому государству, которые помогают нам оружием, техникой, снарядами. И делаем все, чтобы поставки было больше. Но очевидно, что базовый курс государства – это собственное производство, свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, которые нужны для сил обороны. Все – от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров", – рассказал глава Украины.
Он подчеркнул, что Минстратегпром уже представил ему доклады по бронетехнике, ракетам и противотанковым ракетным комплексам. По словам Зеленского, на Ставке также был доклад вице-премьера по инновациям Михаила Федорова по радиоэлектронной борьбе.
К тому же Зеленский подчеркнул, что сейчас неотложная задача украинских властей – перевести в цифровой формат весь учет поставок Силам обороны.
Цифровизация даст ясное понимание, как обеспечиваются наши воины и где именно образуются дефициты и как они восполняются. В частности, для того чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно, – подчеркнул президент.
Глава государства сказал, что должно быть так, чтобы поступившие в Киев отчеты по обеспечению украинской армии не должны отличаться от реальных фактов на передовой.