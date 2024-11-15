Всего с начала этих суток произошло 157 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражено силами обороны, продолжается два боестолкновения.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Колесниковки, Копанок и Надежды. Четырнадцать боев завершено, один – еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений у Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отражено, продолжается бой в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак оккупантов уже отбито, бои продолжаются.

На Времовском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в это время.