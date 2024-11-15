Загалом від початку цієї доби відбулося 157 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також "Я розумів, що йду на війну": перше інтерв'ю Мстислава Баніка з Мінцифри як добровольця ЗСУ

Яка ситуація на фронті

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги. Сім атак відбито силами оборони, триває два боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії. Чотирнадцять боїв завершено, один – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку ворог один раз штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Вісім атак агресора відбито, триває бій в районі Торецька.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Наші захисники відбили 34 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. 14 атак окупантів вже відбито, бої тривають.

На Времівському напрямку бої тривають поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

На Курщині наші захисники відбили 21 ворожу атаку, три боєзіткнення тривають в цей час.