Мобилизированные не хотят идти в наступление – в России уже знают, что с ними делать: главное из Генштаба

Украина продолжает оказывать мощное сопротивление российским захватчикам. По состоянию на 13 февраля длится 355-й день нашей борьбы.

Актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 13 февраля сообщил Генштаб ВСУ. Враг не прекращает атаки и обстрелы, атакуя десятки населенных пунктов нашей страны.

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Российские атаки и обстрелы

Враг на протяжении этих суток нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов и 15 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня. Кроме того, россияне продолжают обстреливать населенные пункты у линии разграничения из танков, минометов и артиллерии, в частности:

на Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял 4 населенных пункта;

на Купянском и Лиманском направлениях – 17;

на Бахмутском – 7;

на Авдеевском и Новопавловском – 18;

на Запорожском – 11;

на Херсонском – 1.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения российских и белорусских войск продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На белорусских полигонах продолжается подготовка оккупантов.

Утраты неприятеля и случаи отказов посреди мобилизованных идти в пришествие

По данным Генштаба, среди оккупантов участились случаи, когда захватчики из подразделений 1-го армейского корпуса южного военного округа отказываются идти в наступление. Однако оккупанты уже придумали, что делать с отказниками.

Поэтому (отказы – 24 Канал) мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области, снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны. Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении.

– сообщили в Генштабе.

Кроме того, из-за большого количества раненых, во временно оккупированном Луганске роддом теперь заполнен оккупантами. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Удары ВСУ

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.