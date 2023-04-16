Враги продолжают наступать на нескольких направлениях, у них уже нет мест для раненых, – Генштаб

В Украине продолжаются 417-е сутки полномасштабной войны с Россией. Враг продолжает обстреливать наши города и села и предпринимать попытки наступления, которые мужественно отражают наши воины.

Актуальную информацию о ситуации по состоянию на 18:00 16 апреля рассказали в Генштабе ВСУ. Об атаках врага и попытках вражеских наступлений читайте дальше.

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Сколько раз враг атаковал Украину на Пасху

16 апреля христиане восточного обряда отмечают праздник Воскресения Христова. То есть в день крупнейшего христианского праздника как в Украине, так и в стране-агрессоре, оккупанты решили нанести более полусотни ракетных и авиационных ударов по нашей стране.

Ночью враг нанес 25 ударов ракетами С-300 по Запорожью, Камышевахе Запорожской области и Снигиревке Николаевской области. По последней враг запустил 12 ракет и убил 2 подростков.

Также оккупанты нанесли 28 авиационных ударов с использованием управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики 4 раза открыли огонь из реактивных систем залпового огня по позициям войск и по гражданским.

В результате вражеских атак на Пасху есть погибшие и раненые, есть серьезные разрушения жилых домов, храмов и других гражданских объектов.

Почти полсотни отраженных вражеских атак

Россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки наши воины отразили 45 вражеских атак. Эпицентрами боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Почти на всех направлениях фронта, кроме Волынского и Полесского, враг производит обстрелы населенных пунктов на линии столкновения с танками, артиллерией и минометами.

На Лиманском направлении враг совершил неудачные наступления к северу от Григорьевки и возле Спорного;

На Бахмутском направлении продолжаются бои за город Бахмут. Также враг совершил неудачные атаки в районах Хромового и Ивановского;

На Авдеевском направлении захватчики наступали в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского, однако безуспешно;

На Марьинском направлении наши воины отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Россияне несут потери и грабят украинцев

В Генштабе отметили, что враг продолжает нести колоссальные потери в войне. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками, поэтому захватчики используют эти лечебные учреждения исключительно в своих целях.

Кроме того, в селе Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 15 апреля там находились 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести.

Также россияне продолжают грабеж украинцев. Сейчас враг пытается вывести ворованную кукурузу из временно оккупированного Бердянска.

Кроме того, во временно оккупированной Таврии Херсонской области захватчики продолжают паспортизацию, угрожая местным, что если до 1 июня они не получат российское гражданство, то их депортируют, а имущество – конфискуют.

Возмездие не заставило себя ждать: удары ВСУ по вражеским целям

Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также наши воины сбили 4 вражеских дрона.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов россиян.