ВСУ подрезали крылья вражескому Су-25 и поразили батарею РСЗО противника: главное от Генштаба

Украинские воины продолжают давать мощный отпор агрессору, посягающему на нашу свободу и землю. На Востоке продолжаются ожесточенные бои.

Враг продолжает обстрелы населённых пунктов и попытки наступлений. О ситуации на фронте по состоянию на 18:00 19 февраля рассказали в Генштабе ВСУ.

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Вражеские атаки и обстрелы

За эти сутки по состоянию на 18:00, оккупанты нанесли 9 ракетных и 11 авиационных ударов. Кроме того, россияне более 20 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня, из-за чего есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.

Россияне продолжают прилагать усилия для наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов у линии разграничения из танков, артиллерии и минометов. В частности:

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли 10 населенных пунктов;

на Купянском и Лиманском направлениях – 12;

на Бахмутском – 8;

на Авдеевском и Шахтерском – 15;

на Запорожском – 8;

на Херсонском – 5.

Потери врага и давление на гражданских в оккупации

По данным Генштаба, в Каланчаке на Херсонщине в центральной больнице оккупанты сделали себе военный госпиталь. Гражданским в оказании помощи в больнице теперь отказывают. Только за минувшие сутки туда завезли более 50 убитых и раненых захватчиков.

В Запорожской области оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население, в том числе на детей. В школах Токмака перед уроками детей заставляют петь российский гимн и делать для оккупантов открытки со словами благодарности к годовщине начала полномасштабного вторжения.

Успехи украинских войск

Сегодня наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10" и дрон-камикадзе типа "Ланцет-3". Наша авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения окупантов, а еще 7 ударов – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Еще 2 удара – по важным объектам для врага.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.