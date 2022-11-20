ВСУ ликвидировали оккупантов на Запорожье и уничтожили колонну техники: главное из Генштаба

Уже 270-й день Украины продолжает давать героическое сопротивление оккупантам по всем направлениям фронта. Наши воины не только шаг за шагом возвращают украинскую землю, но и наносят колоссальные потери врагу.

Актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18.00 20 ноября, сообщили в Генштабе ВСУ. О потерях врага и ситуации на отдельных направлениях фронта читайте дальше.

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Вражеские обстрелы и отраженные атаки

20 ноября украинские защитники и защитницы отразили атаки врага в районе 7 населенных пунктов на Востоке. В частности, в районе:

Белогоровки;

Спорного;

Яковлевки;

Бахмута;

Бахмутского;

Опытного;

Клещиевки.

Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Украине, ударив по гражданской инфраструктуре города Купянск на Харьковщине. Кроме того, враг около 10 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня по позициям наших воинов вдоль линии столкновения.

По всем направлениям фронта, кроме Волынского и Полесского, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения со ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов.

Потери врага и мародерство оккупантов в Херсонской области

По данным Генштаба ВСУ, в Каховском районе Херсонщины российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. В частности, они воруют у мирных жителей автомобили, мотоциклы и даже велосипеды.

В то же время в больницу Скадовска оккупанты привезли около 100 раненых захватчиков.

Однако потери россиян на этом не останавливаются. ВСУ 19 ноября ударили по скоплениям живой силы врага в районе Каменки, Пологов, Михайловки и Энергодара в Запорожье. Более 100 оккупантов погибли, Кроме того, наши воины уничтожили 20 единиц вражеской техники и 2 склада с боеприпасами.

Кроме того, вблизи Сиротино в Луганской области наши воины успешно уничтожили колонну вражеской техники.

Украинская авиация в течение дня нанесла 6 ударов по врагу – 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по позициям зенитных ракетных комплексов.

В то же время подразделения ракетно-артиллерийских войск поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ и 2 других важных объекта оккупантов.

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