Актуальну інформацію про ситуацію на фронті станом на 18:00 20 листопада, повідомили в Генштабі ЗСУ. Про втрати ворога та ситуацію на окремих напрямках фронту читайте далі.

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Ворожі обстріли та відбиті атаки

20 листопада українські захисники та захисниці відбили атаки ворога в районі 7 населених пунктів на Сході. Зокрема, у районі:

Білогорівки;

Спірного;

Яковлівки;

Бахмута;

Бахмутського;

Опитного;

Кліщіївки.

Окупанти завдали 2 ракетних ударів по Україні, вдаривши по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ на Харківщині. Крім того, ворога близько 10 разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших воїнів уздовж лінії зіткнення.

На всіх напрямках фронту, крім Волинського та Поліського, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти уздовж лінії зіткнення зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів.

Втрати ворога та мародерство окупантів на Херсонщині

За даними Генштабу ЗСУ, у Каховському районі Херсонщини російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Зокрема, вони крадуть у мирних мешканців автомобілі, мотоцикли та навіть велосипеди.

Водночас до лікарні Скадовська окупанти привезли близько 100 поранених загарбників.

Та втрати росіян на цьому не зупиняються. ЗСУ 19 листопада вдарили по скупченнях живої сили ворога в районі Кам'янки, Пологів, Михайлівки та Енергодара на Запоріжжі. Понад 100 окупантів загинули, Крім того, наші воїни знищили 20 одиниць ворожої техніки та 2 склади з боєприпасами.

Крім того, поблизу Сиротиного на Луганщині наші воїни успішно знищили колону ворожої техніки.

Українська авіація протягом дня завдала 6 ударів по ворогу – 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Водночас підрозділи ракетно-артилерійських військ уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.

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