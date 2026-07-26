Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW .

Какая ситуация на фронте?

На Сумском направлении русские войска продолжали наступательные деяния, но продвинуться не смогли. В то же время, Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении российских пунктов управления беспилотниками вблизи Беловодов на оккупированной территории, а также в Брянской и Белгородской областях России.

На Харьковском направлении кафиры также не добились успехов. По словам спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, российские войска все чаще атакуют небольшими штурмовыми группами. Он отметил, что заявления России о захвате Белого Колодца не соответствуют действительности – в населенный пункт смогли проникнуть лишь отдельные диверсионные группы, установившие флаг для информационного эффекта. На Купянском и Боровском направлениях российская армия также вела наступательные действия, но подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

На Славянском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях кафиры продолжали атаки без успеха. ISW также сообщает, что российские войска предпринимали попытки проникновения в районе Константиновки и Дружковки , однако украинские силы нанесли удары по выявленным позициям противника.

В то же время наиболее заметных успехов украинские военные достигли на Александровском направлении . По данным военного обозревателя Константина Машовца, ВСУ продвинулись в районах Маливки, Согласия, Запорожского и Рыбного, а также улучшили свои позиции вблизи Новониколаевки. Аналитик считает, что дальнейшее развитие наступления может вынудить российское командование перебросить часть сил из других участков фронта, что окажет негативное влияние на их наступательные планы.

Ситуация на Донбассе / Карты ISW

Кроме того, украинские военные продолжают наносить удары по тыловым объектам противника. Генштаб сообщил о поражении пункта управления российскими беспилотниками в оккупированном Комаре, а партизанское движение "Атеш" заявило об ударе по стоянке российских топливозаправщиков в оккупированном Луганске.

В Гуляйпольском и Запорожском направлениях российские войска также проводили ограниченные наступательные действия, однако без подтвержденного продвижения.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в июле Россия увеличила количество военных , вовлеченных в штурмы, на 18% по сравнению с маем и на 12% по сравнению с июнем. По его словам, оккупанты наращивают штурмовые группы, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте, однако это приводит к еще большим потерям.