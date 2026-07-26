Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

На Сумському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, однак просунутися не змогли. Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив про успішне ураження російських пунктів управління безпілотниками поблизу Біловодів на окупованій території, а також у Брянській і Бєлгородській областях Росії.

На Харківському напрямку окупанти також не досягли успіхів. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, російські війська дедалі частіше атакують невеликими штурмовими групами. Він зазначив, що заяви Росії про захоплення Білого Колодязя не відповідають дійсності – до населеного пункту змогли проникнути лише окремі диверсійні групи, які встановили прапор для інформаційного ефекту. На Куп'янському та Борівському напрямках російська армія також вела наступальні дії, але підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

На Слов'янському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках окупанти продовжували атаки без успіху. ISW також повідомляє, що російські війська здійснювали спроби проникнення в районі Костянтинівки та Дружківки, однак українські сили завдали ударів по виявлених позиціях противника.

Водночас найбільш помітних успіхів українські військові досягли на Олександрівському напрямку. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, ЗСУ просунулися в районах Малівки, Злагоди, Запорізького та Рибного, а також покращили свої позиції поблизу Новомиколаївки. Аналітик вважає, що подальший розвиток наступу може змусити російське командування перекинути частину сил із інших ділянок фронту, що негативно вплине на їхні наступальні плани.

Ситуація на Донеччині / Карти ISW

Крім того, українські військові продовжують завдавати ударів по тилових об'єктах противника. Генштаб повідомив про ураження пункту управління російськими безпілотниками в окупованому Комарі, а партизанський рух "Атеш" заявив про удар по стоянці російських паливозаправників в окупованому Луганську.

На Гуляйпільському та Запорізькому напрямках російські війська також проводили обмежені наступальні дії, однак без підтвердженого просування.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що у липні Росія збільшила кількість військових, залучених до штурмів, на 18% порівняно з травнем і на 12% порівняно з червнем. За його словами, окупанти нарощують штурмові групи, щоб приховати реальну ситуацію на фронті, однак це призводить до ще більших втрат.