Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Чому Росія продовжує нарощувати штурмові групи?

За його словами, російське командування нарощує штурмові групи насамперед для того, щоб приховати розрив між неправдивими доповідями про ситуацію на фронті та реальним станом справ. Такі групи отримують завдання за будь-яку ціну дістатися українських позицій і зробити фото чи відео як доказ нібито успішного просування. Сам Бровді назвав такі місії "квитком в один кінець".

За даними розвідцентру Сил безпілотних систем, у липні чисельність живої сили противника, залученої у штурмах, зросла на 18% порівняно з травнем та на 12% порівняно з червнем.

Водночас збільшилися й втрати російської армії. За словами "Мадяра", показник знищення особового складу противника пілотами СБС у липні зріс на 11% порівняно з червнем і до кінця місяця перевищить 11 тисяч уражених окупантів. Станом на 25 липня вже зафіксовано 9028 верифікованих уражень.

Середньодобовий показник знищення ворога в липні становить 365 військових. Для порівняння, у травні цей показник складав 310 осіб на добу, а в червні – 329.

Окремо Роберт Бровді зазначив, що, попри відсутність офіційного оголошення нової мобілізації в Росії, приховане поповнення особового складу триває. За його словами, сучасні методи розвідки дозволяють фіксувати такі процеси, навіть якщо Кремль намагається їх приховати.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією масштабної нової хвилі мобілізації восени. За його словами, Кремль прагне поповнити втрати та збільшити кількість військових для штурмів, тому Україна має посилювати оборону, санкційний тиск, далекобійні удари та дипломатичну роботу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також наголошував, що Росія планує восени 2026 року мобілізувати щонайменше 500 тисяч військових для війни проти України. За його словами, частину новобранців можуть кинути в бій уже через два тижні для стабілізації фронту, інших готуватимуть до відкриття нового напрямку. Він попередив, що осінь і зима будуть складними, та наголосив на необхідності єдності й ефективної оборони.