На Харьковском направлении противник вел наступление в Волчанске. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортицу".

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Что происходит на фронте

на Купянском направлении оккупанты пытались усилить давление на позиции наших защитников. В частности, враг атаковал в направлениях Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово. Они не имели успеха. Также россияне пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол.

на Лиманском направлении враг увеличил количество своих атак. Вражеские штурмы отбиты у Новомихайловки, Мирного и Ямполовки. Потери наших позиций удалось предотвратить.

на Северском направлении оккупанты активизировались в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки. Известно, что к штурмам привлекали бронетехнику, включая танки, однако безуспешно.

на Краматорском и Торецком направлениях враг атаковал наши оборонительные укрепления у Белой Горы, Ступочок, Дружбы, Дачного, но наши защитники дали отпор. Во время боев в районах Часового Яра и Торецка продвижения оккупантов не было.

️На Покровском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Елизаветовки, Луча, Новоалександровки, Надиевки, Преображенки, Андреевки, Даченского, Котлиного и Улаклы.

на Новопавловском направлении атаки россиян были направлены на наши позиции в районе Скудного.