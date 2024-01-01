Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан назвал минимальную задачу врага 24 Каналу. По его словам, речь идет о попытке отодвинуть линию фронта от Донецка примерно до уровня Угледар – Курахово – Карловка – Очеретино.

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"Чтобы мы не могли контролировать военные объекты в Донецке с помощью армейской артиллерии, у них эта задача-минимум стоит. Они пытаются всеми средствами отодвинуть линию фронта", – объяснил Свитан.

К слову, врагу достаточно тревожно в оккупированном Донецке. В частности, ночью и днем 1 января там раздались взрывы. Впоследствии стало известно, что украинские спецназовцы уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" и радиолокационную станцию врага.

Россияне не смогут обрушить украинскую линию обороны

Чтобы оттеснить украинские силы от Донецка, россияне активизировались именно возле Марьинки и Авдеевки. Пока там стоят гарнизоны защитников, враг не сможет обрушить фронт.

Это одна из причин, почему Силы обороны не покидают эти города, от которых мало что осталось. Кроме того, там удается быстро и эффективно перемалывать оккупантов.

Но даже если защитники будут вынуждены отойти от Марьинки и Авдеевки, еще есть кураховский и карловский гарнизоны. Там у врага нет никаких шансов.

"Западные берега Кураховского и Карловского водохранилищ высоки – там превышения в десятки метров. Стоит натовская арта на 7–8 километров. Подойти туда практически нереально", – объяснил Свитан.

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