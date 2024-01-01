Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан назвав мінімальне завдання ворога 24 Каналу. За його словами, ідеться про намагання відсунути лінію фронту від Донецька приблизно до рівня Вугледар – Курахове – Карлівка – Очеретине.

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"Щоб ми не могли контролювати військові об'єкти в Донецьку за допомогою армійської артилерії, у них це завдання-мінімум стоїть. Вони намагаються всіма засобами відсунути лінію фронту", – пояснив Світан.

До слова, ворогу доволі тривожно в окупованому Донецьку. Зокрема, вночі й вдень 1 січня там пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що українські спецпризначенці знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" і радіолокаційну станцію ворога.

Росіяни не зможуть обвалити українську лінію оборони

Щоб відтіснити українські сили від Донецька, росіяни активізувались саме біля Мар'їнки й Авдіївки. Доки там стоять гарнізони захисників, ворог не зможе обвалити фронт.

Це одна з причин, чому Сили оборони не залишають ці міста, від яких мало що лишилось. Крім того, там вдається швидко й ефективно перемелювати окупантів.

Але навіть якщо захисники будуть змушені відійти від Мар'їнки й Авдіївки, ще є курахівський і карлівський гарнізони. Там ворог не має жодних шансів.

"Західні береги Курахівського й Карлівського водосховищ високі – там перевищення в кількадесят метрів. Стоїть натовська арта на 7–8 кілометрів. Підійти туди практично нереально", – пояснив Світан.

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