Військовий експерт Павло Нарожний прокоментував ситуацію в Мар'їнці 24 Каналу. За його словами, російські окупанти діють там звичними методами.

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"Ворог там застосовує свою старовинну технологію – просто артилерією, ручними гранатометами, іншою технікою зносить будинки", – зазначив Нарожний.

Під час міських боїв територію утримують завдяки будинкам, кожен з яких використовують як укріплення. Ще влітку українські військові так контролювали приблизно половину території Мар'їнки.

Однак тепер це не має сенсу, тож захисники відійшли на зручніші позиції за межами міста. Але це не змінило принципово ситуацію на цій ділянці фронту, адже Мар'їнки вже по суті не існує.

Що відбуватиметься взимку

"Малоймовірно, що протягом зими ми зможемо атакувати, тому що клімат у нас змінюється. У нас постійно стає дедалі тепліше", – пояснив Нарожний.

Так, розмоклим ґрунтом неможливо використовувати важку техніку. Тому українські військові, найімовірніше, перебуватимуть у глухій обороні аж до весни. І робити це краще на обладнаних позиціях, як і вчинили захисники.

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