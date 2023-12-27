Якщо Росія захопить Мар'їнку, це буде обмеженим тактичним здобутком та не принесе будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки російські сили не значно покращать свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед. Однак окупанти не зможуть цього зробити.

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Мар'їнка знищена

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним 25 грудня і заявив, що російські війська повністю захопили Мар'їнку. Український Головнокомандувач генерал Валерій Залужний заявив, що в результаті бойових дій Мар'їнка була фактично знищена. За його словами, українські сили частково відступили з Мар'їнки, однак він зазначив, що вони все ще перебувають на північних околицях міста та створили лінію оборони за межами населеного пункту.

Як пише Громадське, під час свого брифінгу Валерій Залужний зазначив, що "українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Мар'їнки, а в інших – трохи далі".

Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, контролюють більшу частину Мар'їнки. Путін стверджував, що захоплення цього населеного пункту дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого міста Донецьк і створити ширший оперативний простір для російських військ.

Багато російських мілблогерів визнали взяття Мар'їнки тактичною перемогою і стверджували, що це дозволить російським військам проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів до 15 кілометрів на захід від Мар'їнки в найближчі тижні та місяці, загрожуючи українським наземним лініям зв'язку,

– мовиться у зведенні.

Російські війська намагалися захопити Мар'їнку з 2014 року та ведуть щоденні фронтальні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення. Як російські, так і українські офіційні особи визнали, що бойові дії повністю знищили населений пункт.

Водночас українські захисники тримають західні позиції та висоти. А за допомогою певних засобів можуть контролювати й все місто, розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Зазначимо, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що бої за Мар'їнку тривають.

Немає жодних ознак подальшого просування

Невеликий і повністю зруйнований населений пункт не допоможе російським військам створити надійний плацдарм для подальших наступальних дій. Сили оборони вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, захопити які російські війська так само намагалися. З 24 лютого 2022 року російські війська просунулися вглиб Мар'їнки приблизно на три кілометри, і немає жодних ознак того, що швидкість просування росіян до наступних населених пунктів буде збільшуватись.

Російська армія не проводила жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого та механізованого просування вперед, починаючи з весни 2022 року. Нещодавно російські війська продемонстрували відсутність такої можливості у невдалих хвилях масових механізованих штурмів для захоплення Авдіївки. Ці наступальні операції призвели до додаткових втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням важкої піхоти.

Швидка маневрена війна також потребує боєздатних механізованих підрозділів, а російські угруповання, які брали участь у спробі захоплення Мар'їнки, здебільшого були погано підготовленими підрозділами проросійських бойовиків на Донеччині. Російські війська навряд чи здійснять швидке оперативне просування з Мар'їнки.

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