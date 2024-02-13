Военный эксперт Олег Жданов очертил 24 Каналу ситуацию на фронте. По его словам, весной трудности врага достигнут апогея.
Вашему вниманию Почти 800 оккупантов, 10 танков и почти полсотни дронов: потери врага на 12 февраля
"Проблемы есть, главная – в технике и боеприпасах. Не так все хорошо, как рассказывает российская пропаганда", – констатировал Жданов.
На каких направлениях видны проблемы у врага
По мнению военного эксперта, ярче всего нехватка техники и боеприпасов у врага видна на Купянском и Лиманском направлениях.
После безумной попытки прорвать нашу оборону, которая в основном захлебнулась, на сегодня боевая активность на этих двух направлениях существенно снизилась,
– отметил Жданов.
Вследствие больших потерь россиянам надо перегруппировать войска и восстановить их боеспособность. Сегодня это довольно сложный процесс по времени, потому что их военно-промышленный комплекс уже не способен накопить ресурсы в короткий период.
В то же время переориентация основных усилий оккупантов на Авдеевское и Марьинское направления может продержаться разве что до марта. Далее они будут вынуждены снизить активность, что позволит развить свои действия Силам обороны.
Ситуация на фронте: последние новости
- Продолжаются тяжелые бои возле Авдеевки. В ближайшее время может встать вопрос передислокации дополнительных украинских сил к городу или отхода от него.
- Напряженная ситуация также на Бахмутском направлении. Враг пытается продвинуться к Часовому Яру, но без значительных успехов.
- Россияне уменьшили интенсивность штурмов на левобережье Херсонщины. Защитники дальше удерживают плацдармы на этом участке фронта.