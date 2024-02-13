Военный эксперт Олег Жданов очертил 24 Каналу ситуацию на фронте. По его словам, весной трудности врага достигнут апогея.

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"Проблемы есть, главная – в технике и боеприпасах. Не так все хорошо, как рассказывает российская пропаганда", – констатировал Жданов.

Обратите внимание! Аналитики ISW считают, что оборонная промышленность России не сможет обеспечить техникой новые резервы оккупационной армии.

На каких направлениях видны проблемы у врага

По мнению военного эксперта, ярче всего нехватка техники и боеприпасов у врага видна на Купянском и Лиманском направлениях.

После безумной попытки прорвать нашу оборону, которая в основном захлебнулась, на сегодня боевая активность на этих двух направлениях существенно снизилась,

– отметил Жданов.

Вследствие больших потерь россиянам надо перегруппировать войска и восстановить их боеспособность. Сегодня это довольно сложный процесс по времени, потому что их военно-промышленный комплекс уже не способен накопить ресурсы в короткий период.

В то же время переориентация основных усилий оккупантов на Авдеевское и Марьинское направления может продержаться разве что до марта. Далее они будут вынуждены снизить активность, что позволит развить свои действия Силам обороны.

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