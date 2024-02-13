Військовий експерт Олег Жданов окреслив 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, навесні труднощі ворога досягнуть апогею.

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"Проблеми є, головна – у техніці й боєприпасах. Не так усе гарно, як розповідає російська пропаганда", – констатував Жданов.

Зверніть увагу! Аналітики ISW вважають, що оборонна промисловість Росії не зможе забезпечити технікою нові резерви окупаційної армії.

На яких напрямках видно проблеми у ворога

На думку військового експерта, найяскравіше брак техніки й боєприпасів у ворога видно на Куп'янському й Лиманському напрямках.

Після шаленої спроби прорвати нашу оборону, яка в основному захлинулась, на сьогодні бойова активність на цих двох напрямках суттєво знизилась,

– зазначив Жданов.

Унаслідок великих втрат росіянам треба перегрупувати війська й відновити їхню боєздатність. Сьогодні це доволі складний процес за часом, тому що їхній оборонно-промисловий комплекс уже не здатен накопичити ресурси в короткий період.

Водночас переорієнтація основних зусиль окупантів на Авдіївський і Мар'їнський напрямки може протриматись хіба що до березня. Далі вони будуть змушені стишити активність, що дасть змогу розвинути свої дії Силам оборони.

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