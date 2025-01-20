Россияне продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Украина восстановила позиции

Известно, что Силы обороны Украины восстановили позиции вблизи двух населенных пунктов. Говорится о Махновке и Зеленовке.

Ситуация возле Зеленовки: смотрите карту

В то же время Россия также не прекращает продвигаться. В частности, враг продвинулся в Тернах.

Ситуация в Тернах: смотрите карту

Также известно о продвижении в районе Двуречной, возле Колодязов и Славянки. Украинские военные делают все возможное для сдерживания врага. Россия же сосредоточила свое внимание на восточных направлениях.

Россияне продвинулись возле Двуречной: смотрите карту

Уже длительное время Покровское направление остается одним из самых сложных. Главком Александр Сырский в интервью отметил, что украинская армия делает все, чтобы не допустить захвата Покровска.