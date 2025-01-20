Росіяни просунулись біля кількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Україна відновила позиції

Відомо, що Сили оборони України відновили позиції поблизу двох населених пунктів. Мовиться про Махнівку та Зеленівку.

Ситуація біля Зеленівки: дивіться карту

Водночас Росія також не припиняє просуватись. Зокрема, ворог просунувся в Тернах.

Ситуація в Тернах: дивіться карту

Також відомо про просування у районі Дворічної, біля Колодязів та Слов'янки. Українські військові роблять все можливе для стримування ворога. Росія ж зосередила свою увагу на східних напрямках.

Росіяни просунулись біля Дворічної: дивіться карту

Вже тривалий час Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Головком Олександр Сирський у інтерв'ю наголосив, що українська армія робить все, аби не допустити захоплення Покровська.