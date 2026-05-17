Россияне расширяют "килзону" возле Краматорска и готовят новое наступление: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, одновременно ВСУ наносят удары по складам, командным пунктам и технике оккупантов. Наибольшую угрозу сейчас фиксируют вблизи Краматорска, где россияне пытаются расширить так называемую "килзону" с помощью FPV-дронов.

Российские войска 16 мая продолжили наступательные и диверсионные действия сразу на нескольких направлениях фронта. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

У Сумской области оккупанты осуществляли инфильтрационные миссии вблизи Сопича, где украинские военные ликвидировали российского военнослужащего.



Ситуация на Сумщине / Карты ISW

На Харьковской области россияне не прекращают штурмы в районе Купянска и Боровой, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано.

Стоит отметитьи, что представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 каналу, что ситуация вблизи Купянска сложная. Продолжаются интенсивные бои, но оккупантам не удается проникать в город. Россияне активно используют БпЛА и проводят инфильтрационные мероприятия, однако украинские бойцы держат ситуацию под контролем.



Ситуация вблизи Купянска / Карты ISW

Наиболее напряженной остается ситуация на Донецкой области. Российские войска пытаются расширить так называемую "килзону" почти до Краматорска, активно применяя дроны типа "Молния" для ударов по тыловым районам. Также оккупанты накапливают технику вблизи Бахмута, что может свидетельствовать о подготовке к новому масштабному наступлению на Константиновском направлении.

Несмотря на постоянные атаки, украинские военные проводят контратаки и успешно поражают командные пункты, места скопления личного состава и позиции запуска дронов россиян в районах Покровска, Селидово и других оккупированных населенных пунктов.



Как продолжается оборона Донетчины / Карта ISW

Кроме того, на юге Украины оккупанты начали использовать газопроводы для проникновения в украинский тыл. По данным Сил обороны юга, российские военные специально тренируются действовать внутри трубопроводов и даже обустраивают там телефонную связь и тоннели для обхода поврежденных участков.

К слову. Представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, что украинские подразделения перехватили тактическую инициативу у Степногорска в Запорожье, восстановив контроль над позициями контрдействиями. Российская армия пытается окружить Гуляйполе, но украинские силы уничтожают вражеские огневые средства и постепенно восстанавливают территорию.

Ситуация на Юге Украины / Карты ISW

Как потери россиян меняют ситуацию на фронте?

Колоссальные потери российской армии постепенно меняют ситуацию на фронте и ослабляют наступательные возможности России. По оценкам CNN, Россия впервые с начала 2024 года начинает терять инициативу на отдельных участках фронта, а темпы продвижения оккупантов существенно замедляются. Причиной этого стали критические потери живой силы и техники, которые российская армия не успевает полноценно компенсировать.

Общие потери личного состава России превысили 1,34 миллиона военных. Из-за этого оккупанты уже не способны проводить масштабные стратегические наступления и все чаще ограничиваются локальными штурмами. В то же время украинские силы массово уничтожают российскую бронетехнику, в частности танки и боевые машины, поэтому россияне вынуждены атаковать на мотоциклах, гражданских автомобилях или пешком, что делает их значительно более уязвимыми.

Кроме того, регулярное уничтожение артиллерийских систем ослабляет возможности России поддерживать плотный огневой вал во время атак. Из-за больших ежедневных потерь Москва также вынуждена быстро отправлять на фронт плохо подготовленных мобилизованных и наемников, которые имеют низкую боеспособность.

Дополнительным ударом для российской армии становится экономическое истощение. Российская военная промышленность уже не успевает восстанавливать технику и ресурсы такими темпами, как они уничтожаются на поле боя, что все сильнее подрывает способность России поддерживать длительную интенсивную войну.