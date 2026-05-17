Об этом говорится в телеграм-канале президента. Видео там опубликовано 16 мая.

Как Украина бьет по России?

Зеленский подчеркнул, что это вполне справедливый ответ на то, что делают россияне. В свою очередь Силы обороны будут наращивать дистанцию ударов и количество применения "дальнобойных санкций". Гарант поблагодарил воинов ВСУ, СБУ и разведок за меткость.

Наши дальнобойные санкции за эту неделю. И большая часть операций еще продолжается, поэтому на видео далеко не все наши результаты. Есть поражение самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, корабля-сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многое другое. Также наши дальнобойные санкции били по объектам российской нефтяной сферы и кораблям. Расстояния – почти 1000 километров от линии боевого соприкосновения,

– говорится в заметке.

Взрывы в России: смотрите видео

Напомним, 15 мая Владимир Зеленский пообещал, что целями в России будут нефтяная промышленность и военное производство. А также "те лица, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев", что немного интригует.

Зачем Россия два дня массированно атаковала Украину 13 – 14 мая?

Эксперты считают, что здесь совпало несколько факторов. Россияне стремились перегрузить ПВО и прорвать ее. Также они накопили много дронов и ракет во время "перемирия". Но были и геополитические причины – во-первых, месть за унижение на параде 9 мая, во-вторых, сигналы во время встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае.

По мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, которое он высказал в эфире 24 Канала, Путин хотел, чтобы лидеры мира не договаривались о чем-то без России. Ведь Трамп и Си говорили о войне России против Украины. И таким образом решил "напомнить" о себе.

Интересно, что 20 мая в Китае будет уже сам Путин. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус уверен: диктатор хочет узнать, не перешел ли Китай на сторону США.

Кстати, Владимир Зеленский после первой волны атаки 13 мая написал, что Россия пытается привлечь внимание к своему злу за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры.

Впрочем, россияне ежедневно совершают и немассовые атаки. Например, они ударили по предприятию в Кривом Роге 15 мая и несколько раз били по гаражному кооперативу в Харькове.