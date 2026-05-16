Спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин объяснил 24 каналу, что Силы обороны уничтожают вражеские огневые средства и постепенно отбивают территорию.

Почему российские войска давят возле Гуляйполя?

Сейчас на юге происходит больше всего боевых столкновений и штурмов, особенно на юго-запад от Гуляйполя, вблизи населенных пунктов Железнодорожное и Чаривне. Так за минувшие сутки там зафиксировали около 30 боевых столкновений. Противник пытается двигаться в Запорожье.

Также продолжаются боевые столкновения и в самом Гуляйполе, враг пытается огнем вытеснить украинских защитников с нескольких позиций.

Налаживаем, как можем, логистику с этими позициями. По направлению, которое враг также считает одним из основных, это участок фронта у Степногорска. Там есть населенный пункт Приморское, где противник стремится подходить не штурмовыми группами, а диверсионными,

– объяснил Волошин.

Однако украинские подразделения перехватили инициативу у Степногорска и восстановили контроль над позициями контратаками. Удержание населенного пункта требует не только штурма, но и подведения групп закрепления, налаживания логистики и коммуникаций.

"Такие методические действия обеспечивают устойчивую оборону и возвращение контроля над территорией. Кроме того, необходимо уничтожить вражеские огневые средства, которые могут нанести удары по логистике и по штурмовым группам и группам закрепления", – сказал Волошин.

Обратите внимание! Аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что массированные бомбардировки Украины в 2026 году демонстрируют новую стратегию российских ударов. В этом году Кремль минимум 5 раз организовывал длительные серии атак. Первая такая кампания началась в конце марта с запуска ориентировочно тысячи дронов в течение суток, а в апреле противник провел непрерывную 32-часовую атаку.

Что еще известно о ситуации на фронте?

Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко сказал, что раньше Украина могла атаковать цели на глубину 50 – 200 километров преимущественно благодаря западному вооружению, но из-за высокой стоимости и нестабильных поставок СОУ ограничили их применение.

Сейчас отечественные дроны-камикадзе со средней дальностью позволяют нанести удар на такие расстояния более эффективно. В частности, в апреле бригада "Ахиллес" уничтожила 2 вертолета врага и 2 пилота в воронежской области на глубине более 100 километров от украинской границы.