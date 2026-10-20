ВСУ продвинулись в районе Лимана и Доброполья: обзор ситуации на фронте от ISW

Украинские военные добились новых успехов в районе Лимана, Доброполья и в Запорожской области. В то же время российские войска продолжают наступательные операции на нескольких направлениях, но подтвержденного продвижения не наблюдается.

О ситуации на фронте 18–19 октября сообщает ISW.

Что известно о ситуации на фронте?

Лиманское направление

По данным военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы, возможно, вытеснили россиян из Мирного и продвинулись в районах Ямполевки, Ивановки, Тернов и Заречного. ВСУ также зачищают лесные массивы от российских разведывательных групп.

В то же время часть оккупантов по-прежнему удерживает позиции в этом районе.

Добропольское и Покровское направления

Украинские силы продвинулись к северо-западу от Шахового. Российские войска продолжают атаки на направлениях Доброполья и Покровска, несмотря на значительные потери. По сообщению украинской бригады, оккупанты пытаются продвигаться к Доброполью по тому же маршруту еще с весны 2026 года.

На Покровском направлении россияне активно применяют беспилотники, авиацию и артиллерию. Украинские военные сообщают, что ежедневно уничтожают во время таких атак десятки оккупантов.

Запорожское направление

ВСУ зачищают Малокатериновку от российских диверсионных групп.

Видео с геолокацией подтверждает присутствие украинских военных в центре населенного пункта. Также ВСУ нанесли удар по российской позиции вблизи Степногорска.

В то же время россияне заявили о захвате Омельника, однако видео с поднятием флага не подтверждает установления полного контроля над населенным пунктом. На Гуляйпольском направлении российские атаки не принесли подтвержденного продвижения.

Сумская и Харьковская области

Российские войска провели атаки на севере Сумской области и Харьковщины 18–19 октября, но не продвинулись вперед. На Харьковском направлении украинские силы также проводили контратаки.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении российской радиолокационной станции вблизи Трубчевска в Брянской области. Такие удары ослабляют российскую ПВО и создают возможности для более эффективного применения украинских беспилотников.

Купянское направление

Удары украинских дронов затрудняют российскую логистику. По словам заместителя командира украинского батальона, российские разведывательные группы вынуждены преодолевать пешком от 15 до 20 километров, чтобы добраться до линии соприкосновения. Причиной стали продолжительные удары ВСУ по логистическим системам оккупантов.

Также украинские войска, возможно, продвинулись вблизи Макеевки к юго-востоку от Боровой.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, 18 октября Владимир Зеленский опроверг заявления России о захвате Доброполья в Донецкой области, подчеркнув, что город остается под контролем Сил обороны. Российские войска пытаются проникнуть в город, однако украинские защитники уничтожают вражеские группы и продолжают контратаковать.

Под контролем Украины также остаются Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка. Зеленский также опроверг заявления российского командования о приближении оккупантов к Запорожью, отметив, что враг находится как минимум в 20 километрах от города.

Силы обороны продолжают защищать районы вблизи Краматорска. С начала осени украинские военные освободили больше территорий, чем россиянам удалось захватить за это время.