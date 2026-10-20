Про ситуацію на фронті 18 – 19 жовтня повідомляє ISW.

Що відомо про ситуацію на фронті?

Лиманський напрямок

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, українські сили могли витіснити росіян із Мирного та просунутися в районах Ямполівки, Іванівки, Тернів і Зарічного. ЗСУ також зачищають лісові масиви від російських розвідувальних груп.

Водночас частина окупантів і далі утримує позиції в цьому районі.

Добропільський і Покровський напрямки

Українські сили просунулися на північний захід від Шахового. Російські війська продовжують атаки на напрямках Добропілля та Покровська, попри значні втрати. За повідомленням української бригади, окупанти намагаються просуватися до Добропілля тим самим маршрутом ще з весни 2026 року.

На Покровському напрямку росіяни активно застосовують безпілотники, авіацію та артилерію. Українські військові повідомляють, що щодня знищують під час таких атак десятки окупантів.

Запорізький напрямок

ЗСУ зачищають Малокатеринівку від російських диверсійних груп.

Геолоковане відео підтверджує присутність українських військових у центрі населеного пункту. Також ЗСУ завдали удару по російській позиції поблизу Степногірська.

Водночас росіяни заявили про захоплення Омельника, однак відео з підняттям прапора не підтверджує встановлення повного контролю над населеним пунктом. На Гуляйпільському напрямку російські атаки не принесли підтвердженого просування.

Сумщина та Харківщина

Російські війська атакували на півночі Сумської області та Харківщини 18 – 19 жовтня, але не просунулися вперед. На Харківському напрямку українські сили також проводили контратаки.

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження російської радіолокаційної станції поблизу Трубчевська у Брянській області. Такі удари послаблюють російську ППО та створюють можливості для ефективнішого застосування українських безпілотників.

Куп'янський напрямок

Удари українських дронів ускладнюють російську логістику. За словами заступника командира українського батальйону, російські розвідувальні групи змушені долати пішки від 15 до 20 кілометрів, щоб дістатися лінії зіткнення. Причиною стали тривалі удари ЗСУ по логістичних системах окупантів.

Також українські війська могли просунутися поблизу Макіївки на південний схід від Борової.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, 18 жовтня Володимир Зеленський спростував заяви Росії про захоплення Добропілля на Донеччині, наголосивши, що місто залишається під контролем Сил оборони. Російські війська намагаються проникнути в місто, однак українські захисники знищують ворожі групи та продовжують контратакувати.

Під контролем України також залишаються Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка. Зеленський також спростував заяви російського командування про наближення окупантів до Запоріжжя, зазначивши, що ворог перебуває щонайменше за 20 кілометрів від міста.

Сили оборони продовжують захищати райони поблизу Краматорська. Від початку осені українські військові звільнили більше територій, ніж росіянам вдалося захопити за цей час.