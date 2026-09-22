Оккупанты пытаются проникнуть в Сумскую область через газопровод: обзор ситуации на фронте от ISW

20 и 21 сентября российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве из них не было зафиксировано подтвержденных продвижений. Наиболее заметные изменения фиксировались в Сумской и Харьковской областях, а также в районе Лимана, Константиновки и Доброполья.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на различных участках фронта?

На севере Сумской области россияне возобновили попытки проникновения через газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород" со стороны Суджи. По данным украинских военных, в течение последней недели оккупанты дважды пытались использовать трубопровод для таких операций, однако продвинуться не смогли.

В Харьковской области российские войска недавно продвинулись в Волчанске, где украинские силы наносили удары по их позициям в южной части города. В то же время российские заявления о захвате Пильной и Новоалександровки ISW оценивает критически: аналитики отмечают, что российские силы находятся на значительном расстоянии от этих населенных пунктов.

Особую сложность сохраняет ситуация в районе Лимана, где украинские военные продолжают контрнаступательные действия против российской группировки. Российские войска 20 и 21 сентября провели атаки на этом направлении. Однако подтвержденных прорывов не было.

На Славянском направлении оккупанты также продолжали атаки вблизи Кривой Луки и в направлении Николаевки, но без успеха. Россияне при этом активизируют применение беспилотников, артиллерии и авиации, пытаясь подготовить поле боя для дальнейшего наступления.

В районе Константиновки российские войска продолжали приоритетные наступательные действия, в частности к западу и юго-западу от города, однако 20 и 21 сентября подтвержденного продвижения не зафиксировано. Российская авиация при этом наносила удары по украинским позициям и инфраструктуре в районе.

Еще одним важным направлением остается Доброполье: россияне пытаются проникать небольшими группами и наносят авиаудары, однако украинские дроны мешают оккупантам закрепляться на захваченных позициях. ISW отмечает, что, несмотря на высокий темп атак на этом направлении, у российских войск мало подтвержденных успехов.

Ситуация на самых горячих участках фронта / Карты ISW

Напомним, российские войска заняли полосу глубиной от 2 до 4 километров вдоль украинской границы в Сумской области. Как сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, ситуация на украинской части Северо-Слобожанского направления пока остается стабильной.

Основной проблемой остается то, что россияне смогли закрепиться непосредственно вдоль границы. Также, по его словам, оккупанты активизировались на Великобурлуцком направлении, где усилили давление на украинские позиции.

В то же время на Южно-Слобожанском направлении российские войска несколько исчерпали наступательный потенциал, хотя продолжают попытки продвигаться на юг.