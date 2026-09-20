Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что известно о ситуации в Сумской области?

Виктор Трегубов сообщил, что ситуация на украинской части Северо-Слобожанского направления пока остается стабильной. В то же время россияне удерживают полосу вдоль границы.

Там россияне заняли полосу вдоль украинской границы. Она неглубокая, от 2 до 4 километров,

– сказал Трегубов.

Российские войска пытались увеличить глубину этой полосы, однако украинские защитники не позволили им этого сделать. Проблема заключается в том, что россияне закрепились непосредственно вдоль украинской границы.

Трегубов также сообщил об активизации российских войск на Великобурлуцком направлении, где противник усилил давление на украинские позиции. В то же время на Южно-Слобожанском направлении российские войска несколько исчерпали наступательный потенциал, хотя продолжают попытки продвигаться на юг.

Ранее Трегубов также сообщал, что на Северном и Южном Слобожанских направлениях российские военные пытаются проникать в украинскую оборону малыми и сверхмалыми пехотными группами и закрепляться в промежутках между позициями.

Напомним, российское Минобороны заявило о якобы захвате более 5 300 квадратных километров украинской территории с начала 2026 года. В то же время аналитики ISW оценивают подтвержденные территориальные завоевания российских войск всего в 147,7 квадратных километра.

Если добавить территории, куда российские военные проникли, но не установили контроль, общий показатель составляет около 718,8 квадратных километров. При этом украинские силы в 2026 году освободили не менее 972,56 квадратных километров и 60 населенных пунктов.

Российское Минобороны также заявляло о захвате более 670 квадратных километров только в сентябре и о контроле над более чем 220 населенными пунктами с начала года. ISW отмечает, что эти утверждения значительно преувеличивают реальную ситуацию на фронте.