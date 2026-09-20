Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Что известно о лжи россиян?

Помимо масштабных манипуляций о якобы установленном контроле над 220 населенными пунктами, российская пропаганда утверждает о захвате 670 квадратных километров только в течение сентября. На самом деле с начала года оккупационные войска потеряли в чистом итоге 20 населенных пунктов, а их максимальные завоевания с учетом зон проникновения не превышают 718,8 квадратных километра.

Эксперты ISW отмечают, что систематическое преувеличение достижений также является следствием тотальной культуры лжи внутри самой российской армии. С конца 2025 года Силы обороны Украины успешно перехватили стратегическую и оперативную инициативу, сведя успехи врага к практически нулевым показателям, начиная с марта 2026 года.

В результате успешных контрнаступательных действий украинским защитникам удалось деоккупировать не менее 60 населенных пунктов и значительные территории. Наибольших успехов Вооруженные силы Украины достигли во время контратак на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях.

Напомним, Россия активизировала информационную кампанию в преддверии заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, которые состоятся 21–28 сентября, пытаясь сформировать у западной аудитории представление о якобы неизбежности своей победы и тщетности дальнейшей поддержки Украины.

Эта кампания также связана с выборами в Госдуму, которые проходят 18–20 сентября. Кремль стремится использовать их для демонстрации поддержки своей военной политики и представить "Единую Россию" как политическую силу, связанную с войной и заявленной российской "победой".