Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Що відомо про брехню росіян?

Окрім масштабних маніпуляцій про нібито контроль над 220 населеними пунктами, російська пропаганда стверджує про захоплення 670 квадратних кілометрів лише протягом вересня. Насправді від початку року окупаційні війська втратили чисту різницю у 20 населених пунктів, а їхні максимальні здобутки із урахуванням зон проникнення не перевищують 718,8 квадратного кілометра.

Фахівці ISW наголошують, що системне перебільшення здобутків також є наслідком тотальної культури брехні всередині самої російської армії. Від кінця 2025 року Сили оборони України успішно перехопили стратегічну та операційну ініціативу, звівши здобутки ворога до майже нульових показників починаючи з березня 2026 року.

У результаті успішних контрнаступальних дій українським захисникам вдалося деокупувати щонайменше 60 населених пунктів та значні території. Найбільших успіхів Збройні сили України досягли під час контратак на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, Росія активізувала інформаційну кампанію напередодні засідань Генеральної асамблеї ООН, які відбудуться 21 – 28 вересня, намагаючись сформувати у західної аудиторії уявлення про нібито неминучість своєї перемоги та марність подальшої підтримки України.

Ця кампанія також пов'язана і з виборами до Держдуми, що тривають 18 – 20 вересня. Кремль прагне використати їх для демонстрації підтримки своєї воєнної політики та представити "Єдину Росію" як політичну силу, пов'язану з війною та заявленою російською "перемогою".