Про це в етері телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Що відомо про ситуацію на Сумщині?

Віктор Трегубов розповів, що ситуація на українській частині Північно-Слобожанського напрямку наразі залишається стабільною. Водночас росіяни утримують смугу вздовж кордону.

Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона не глибока, від 2 до 4 кілометрів,

– сказав Трегубов.

Російські війська намагалися збільшити глибину цієї смуги, проте українські захисники не дали їм цього зробити. Проблема полягає в тому, що росіяни закріпилися безпосередньо вздовж українського кордону.

Трегубов також повідомив про активізацію російських військ на Великобурлуцькому напрямку, де противник посилив тиск на українські позиції. Водночас на Південно-Слобожанському напрямку російські війська дещо вичерпали наступальний потенціал, хоча продовжують спроби просуватися на південь.

Раніше Трегубов також повідомляв, що на Північному та Південному Слобожанських напрямках російські військові намагаються проникати в українську оборону малими й надмалими піхотними групами та закріплюватися у проміжках між позиціями.

Нагадаємо, російське Міноборони заявило про нібито захоплення понад 5 300 квадратних кілометрів української території від початку 2026 року. Водночас аналітики ISW оцінюють підтверджені територіальні здобутки російських військ лише у 147,7 квадратного кілометра.

Якщо додати території, куди російські військові проникли, але не встановили контроль, загальний показник становить близько 718,8 квадратного кілометра. При цьому українські сили у 2026 році звільнили щонайменше 972,56 квадратного кілометра та 60 населених пунктів.

Російське Міноборони також заявляло про захоплення понад 670 квадратних кілометрів лише у вересні та контроль над більш ніж 220 населеними пунктами від початку року. ISW зазначає, що ці твердження значно перебільшують реальну ситуацію на фронті.