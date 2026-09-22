Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на різних ділянках фронту?

На півночі Сумської області росіяни відновили спроби проникнення через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород" із боку Суджі. За даними українських військових, протягом останнього тижня окупанти двічі намагалися використати трубопровід для таких місій, однак просунутися не змогли.

На Харківщині російські війська нещодавно просунулися у Вовчанську, де українські сили завдавали ударів по їхніх позиціях у південній частині міста. Водночас російські заяви про захоплення Пільної та Новоолександрівки ISW оцінює критично: аналітики зазначають, що російські сили перебувають на значній відстані від цих населених пунктів.

Окремо складною залишається ситуація біля Лимана, де українські військові продовжують контрнаступальні дії проти російського угруповання. Російські війська 20 та 21 вересня атакували на цьому напрямку. Однак підтверджених просувань не мали.

На Слов'янському напрямку окупанти також продовжували атаки поблизу Кривої Луки та в напрямку Миколаївки, але без успіху. Росіяни водночас посилюють застосування безпілотників, артилерії та авіації, намагаючись підготувати поле бою для подальшого наступу.

Біля Костянтинівки російські війська продовжували пріоритетні наступальні дії, зокрема на захід і південний захід від міста, однак 20 та 21 вересня підтвердженого просування не зафіксовано. Російська авіація при цьому завдавала ударів по українських позиціях та інфраструктурі в районі.

Ще одним важливим напрямком залишається Добропілля: росіяни намагаються проникати невеликими групами та завдають авіаударів, однак українські дрони перешкоджають окупантам закріплюватися на захоплених позиціях. ISW зазначає, що попри високий темп атак на цьому напрямку російські війська мають небагато підтверджених здобутків.

Ситуація на найгарячіших ділянках фронту / Карти ISW

Нагадаємо, російські війська зайняли смугу завглибшки від 2 до 4 кілометрів уздовж українського кордону на Сумщині. Як повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, ситуація на українській частині Північно-Слобожанського напрямку наразі залишається стабільною.

Основною проблемою залишається те, що росіяни змогли закріпитися безпосередньо вздовж кордону. Також, за його словами, окупанти активізувалися на Великобурлуцькому напрямку, де посилили тиск на українські позиції.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку російські війська дещо вичерпали наступальний потенціал, хоча продовжують спроби просуватися на південь.