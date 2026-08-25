ВСУ продвинулись по нескольким направлениям, а Россия продолжает безуспешные штурмы: обзор фронта от ISW

Украинские военные недавно продвинулись в районе Лимана, Гуляйполя и Орехова. В свою очередь, российские войска не смогли добиться значительных успехов на большинстве участков фронта.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

По данным Института изучения войны, 23–24 августа российские войска продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденных прорывов не было. Российское Минобороны заявило о захвате Первого Мая к северо-западу от Сум, но аналитики ISW не подтверждают это заявление.



Какова ситуация на Сумском направлении / Карта ISW

На севере Харьковской области оккупанты также провели атаки, но не продвинулись. Украинские военные, по данным российских источников, проводили контратаки вблизи Волчанска. В направлении Большого Бурлука россияне проводили ограниченные штурмы и нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по украинской позиции в Приколотном.

На Купянском и Боровском направлениях российские силы продолжали наступательные действия, но подтвержденных успехов не достигли. Оккупанты также усилили удары по украинской логистике и инфраструктуре, в частности в районе Изюма. В то же время украинские силы продолжают наносить удары по российским тыловым объектам на оккупированных территориях. ВСУ поразили склады в Степном и Хрустальном в Луганской области, топливно-смазочный склад в Должанске, а также другие военные объекты.



Как проходит оборона вблизи Боровой / Карта ISW

В Донецкой области украинские военные недавно продвинулись к востоку от Дибровы, что к юго-западу от Лимана. Россияне пытаются изолировать украинские позиции между Николаевкой и Славянском, однако подтвержденных успехов на этом направлении нет.



Россияне продолжают безуспешные попытки контролировать территорию вблизи Славянска / Карта ISW

В районе Константиновки и Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки и Александровки российские войска продолжали штурмы без подтвержденных продвижений. В то же время российское Минобороны заявило о захвате Кучерового Яра вблизи Доброполья, но ISW не подтверждает эту информацию.

Украинские силы также нанесли удары по российским военным объектам в оккупированной Донецкой области. Среди пораженных целей – лаборатория по производству дронов в Вильховчике и командный пункт в Старомлиновке.

Ситуация в Донецкой области / Карта ISW

На Запорожском направлении ситуация для российских войск также остается сложной. Украинские военные недавно зачистили районы Новосолошино и Широкое вблизи Гуляйполя от российских диверсантов, а также продвинулись на юго-востоке Орехова.

Отдельно ISW обратил внимание на информационные операции россиян. Российские источники распространяли видео с вероятными признаками использования искусственного интеллекта, пытаясь создать впечатление о более значительных успехах оккупационных войск в районе Гуляйполя. В частности, речь шла о якобы установке российских флагов в Долинке.



Как проходит оборона Запорожской области / Карта ISW

На Херсонском направлении 24 августа наземной активности не фиксировали ни российская, ни украинская стороны.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится передать России Донбасс ради завершения войны. По его словам, Москва пытается убедить мир, что территориальные уступки якобы позволят быстро прекратить боевые действия.