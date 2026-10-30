Оккупанты лезут в Вильхуватку и приближаются к Доброполью: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких участках фронта, однако на большинстве направлений не отмечается подтвержденных продвижений. В то же время оккупанты пытаются проникнуть в отдельные населенные пункты в Харьковской области и вблизи Доброполья.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на различных направлениях фронта?

Сумское направление

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области 28 и 29 октября, однако не смогли продвинуться вперед из-за украинских контратак.

В то же время Силы обороны нанесли удары по российским военным объектам в Брянской области. В частности, были поражены склад ударных беспилотников типа "Герань", пункт запуска дронов, склад горюче-смазочных материалов и две радиолокационные станции.

Харьковское направление

К северу и северо-востоку от Харькова российские войска пытаются проникнуть на украинские позиции. Оккупанты, вероятно, проникли в Высокую Яругу, однако не контролируют населенный пункт полностью.

Также российский военный сдался украинскому беспилотнику к северу от Лимана. В то же время геолокационные кадры подтверждают, что ВСУ удерживают позиции в восточной части Казачей Лопани, несмотря на заявления Владимира Путина о якобы захвате этого поселка.

Отдельно известно о попытке россиян проникнуть в Вильхуватку к северо-востоку от Большого Бурлука. Украинские военные контратакуют, пытаясь выбить оттуда оккупантов.

Купянское направление и район реки Оскол

На Купянском направлении российские войска проводили ограниченные наступательные операции 28 и 29 октября, но не продвинулись вперед.

В то же время украинские военные нанесли удар с помощью HIMARS по командному пункту российского 26-го танкового полка. Кроме того, российская авиация продолжает проводить атаки против украинской логистики и путей снабжения вблизи реки Оскол, в частности в районе Боровой.

Славянское направление

К востоку от Славянска российские войска проводили ограниченные наступательные действия, но не продвинулись вперед. В то же время вражеский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль гуманитарной организации, который использовался для эвакуации гражданских лиц. В результате удара два человека получили ранения.

Добропольское направление

Наиболее заметные изменения наблюдаются к югу и юго-востоку от Доброполья. По сообщению украинского военного источника, российские подразделения достигли южной окраины города, а также проникли в районы к югу и юго-востоку от него.

В частности, источник указывает на присутствие россиян в Светлом и Водянском. В то же время эти сообщения касаются продвижения и инфильтрации противника, а не подтвержденного контроля над всеми указанными районами.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, российские войска скопили бронетехнику в 20-километровой зоне возле Гуляйполя в Запорожской области, однако на данный момент угрозы крупномасштабного прорыва нет. Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала отметил, что слухи о стремительном продвижении оккупантов вглубь Украины и наступлении на Днепр преувеличены, ведь перед врагом расположено мощно укрепленное Запорожье.