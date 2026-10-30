Окупанти лізуть у Вільхуватку та наближаються до Добропілля: огляд фронту від ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація на різних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області 28 та 29 жовтня, однак не змогли просунутися вперед через українські контратаки.

Водночас Сили оборони завдали ударів по російських військових об'єктах у Брянській області. Зокрема, уразили склад ударних безпілотників типу "Герань", пункт запуску дронів, склад паливно-мастильних матеріалів і дві радіолокаційні станції.

Харківський напрямок

На півночі та північному сході від Харкова російські війська намагаються проникати на українські позиції. Окупанти, ймовірно, інфільтрувалися у Високу Яругу, однак не контролюють населений пункт повністю.

Також російський військовий здався українському безпілотнику на північ від Лимана. Водночас геолокаційні кадри підтверджують, що ЗСУ утримують позиції у східній частині Козачої Лопані, попри заяви Володимира Путіна про нібито захоплення цього селища.

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Окремо відомо про спробу росіян інфільтруватися у Вільхуватку на північний схід від Великого Бурлука. Українські військові контратакують, намагаючись вибити звідти окупантів.

Куп'янський напрямок і район річки Оскіл

На Куп'янському напрямку російські війська проводили обмежені наступальні операції 28 та 29 жовтня, але не просунулися вперед.

Водночас українські військові завдали удару з HIMARS по командному пункту російського 26-го танкового полку. Крім того, російська авіація продовжує атакувати українську логістику та шляхи постачання поблизу річки Оскіл, зокрема в районі Борової.

Слов'янський напрямок

На схід від Слов'янська російські війська проводили обмежені наступальні дії, але не просунулися вперед. Водночас ворожий FPV-дрон атакував автомобіль гуманітарної організації, який використовували для евакуації цивільних. Унаслідок удару двоє людей дістали поранення.

Добропільський напрямок

Найбільш помітні зміни є на південь і південний схід від Добропілля. За повідомленням українського військового джерела, російські підрозділи досягли південної околиці міста, а також проникли в райони на південь і південний схід від нього.

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Зокрема, джерело вказує на присутність росіян у Світлому та Водянському. Водночас ці повідомлення стосуються просування та інфільтрації противника, а не підтвердженого контролю над усіма зазначеними районами.

Ситуація на фронті / Карти ISW

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Нагадаємо, російські війська накопичили бронетехніку у 20-кілометровій зоні біля Гуляйполя на Запоріжжі, однак наразі загрози масштабного прориву немає. Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу зазначив, що чутки про стрімке просування окупантів углиб України та наступ на Дніпро перебільшені, адже перед ворогом розташоване потужно укріплене Запоріжжя.