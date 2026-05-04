ВСУ имеют успехи на Запорожье, а оккупанты продолжают безуспешные штурмы: обзор фронта от ISW

Российские войска 3 мая продолжили наступательные действия на нескольких направлениях, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время ВСУ наносят удары по технике, ПВО и базам оккупантов в тылу.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление и даже имеют локальные успехи на Запорожье. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

Российские войска 3 мая продолжили наступательные действия на севере Сумской области, в частности в районах Грабовского и Миропольского, однако подтвержденного продвижения не достигли. По данным украинских военных, противник пытается усилить давление вдоль границы, используя малые штурмовые группы и диверсионные действия.

Ситуация на Сумщине / Карта ISW

Активные боевые действия также продолжались на Харьковском направлении, где оккупанты пытались продвигаться вблизи Купянска и в направлении Харькова, однако без успеха. В то же время фиксируется интенсивное применение артиллерии, дронов и попытки инфильтрации в прифронтовых районах.



Где россияне пытаются продвинуться на Харьковщине / Карта ISW

Важно! Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в комментарии 24 Каналу сообщил, что российские войска готовятся к активизации наступательных действий на фронте. По его словам, противник перемещает пехоту ближе к передовым позициям и может пытаться обходить украинские силы с флангов. Однако, украинские военные активно применяют аэроразведку и ударные дроны, чтобы заблаговременно выявлять и срывать штурмовые действия врага, уничтожая его как на передовой, так и в тыловых районах.

В Донецкой области российские силы продолжили штурмы сразу на нескольких участках фронта – вблизи Славянска, Лимана, Покровска и Константиновки. Несмотря на активность, изменений линии фронта не зафиксировано. Украинские подразделения осуществляют контратаки и сдерживают давление противника, нанося ему потери.

Важно! На днях, Александр Сырский сообщал о активизации российской армии в Донецкой области. Россия использует тактику инфильтрации, чтобы закрепиться в окрестностях Константиновки.

Как продолжается оборона Донецкой области: смотрите карту ISW

Параллельно Силы обороны Украины наносят удары по тыловой инфраструктуре оккупантов. Поражены системы ПВО, радары, ремонтные базы и другие военные объекты на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

На южном направлении, в частности в Запорожской области, украинские силы имеют локальные продвижения в районе Орехова. В то же время российские войска пытаются удержать позиции, усиливая оборону и используя различные типы подразделений для сдерживания украинских атак.

Ситуация на Юге Украины: смотрите карты

Как Силы обороны отражают попытки российского наступления?

За прошедшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали 1120 российских оккупантов, а также уничтожили значительное количество вражеского вооружения, в частности оперативно-тактические БпЛА, артиллерийские системы и наземные роботизированные комплексы.

Кроме того, украинские военные нанесли авиаудар по району центра села Гришино, в результате чего ликвидировано не менее 15 российских десантников из 76-й дивизии. По данным, оккупанты использовали жилые и общественные здания как укрытие, что и стало целью точного поражения.

Также отмечается общее замедление темпов продвижения российских войск на фронте с ноября 2025 года. Это связывают с усилением украинских контратак, ударами по логистике врага и проблемами в системах управления и связи, которые затрудняют действия российской армии.