В ближайшее время Россия может захватить 2 новых населенных пункта

Учитывая действия российской группировки войск (ГВ) "Центр", вероятно, противнику в ближайшее время удастся выйти на рубеж Новопокровское – Уманское и взять под свой контроль село Яснобродовка.

Это снимает для России угрозу с юга для ее "очеретинской группы" – 137-й, 30-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) и 433-й мотострелкового полка (МСП) 27-й мотострелковой дивизии (МСД). А это, по сути, развяжет этим оккупантам руки в продолжении наступления в северо-западном и западном направлениях, то есть в сторону села Лозоватское, села Сокол и на село Новоселовка Первая.

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Россияне могут попытаться прорваться на двух основных направлениях

Действующие на этом направлении бригады 41-й и 2-й общевойсковых армий противника (ОВА) – 74-я, 55-я ОМСБр (41-й ОВА), 15-я ОМСБр (2-й ОВА) и 114-я ОМСБр 1-го АК, усилены целым рядом полков и батальонов из состава территориальных войск и мобилизационного резерва, очевидно, в ближайшее время попытаются прорваться по двум основным "дирекциям":

через Воздвиженку в сторону дороги Покровск – Константиновка, вероятно с целью перерезать ее на отрезке Малиновка – Новая Полтавка;

и выйти на реку Волчья на отрезке между Прогресс и Камышевка. И, по возможности – захватить на ней пару плацдармов.

И в настоящее время, относительно второй дирекции, я не вижу особых трудностей у противника, по достижению этих целей... Очевидно, Яснобродовку и Новоселовку Первую ВСУ, в течение ближайшего времени, потеряют, а затем состоится "рывок" противника к рубежу Лозоватское – Прогресс...

Завершающим "промежуточным" аккордом, вероятно, станет продвижение передовых подразделений противника в район села Воздвиженка.

При этом стоит отметить, что на направлении приложения своих главных усилий, противник продолжает иметь существенное преимущество в силах и средствах. И к тому же активно массирует их на отдельных участках и направлениях, создавая "в моменте" практически "раздавливающее" преимущество.

Возможность противника активно маневрировать по фронту соответствующими силами и средствами и постоянно наращивать состав своих передовых ударных тактических групп, явно дает ему, в этом отношении, определенную фору. Из последних примеров:

Существенное пополнение 15-й ОМСБр противника, которая действует на этом направлении. Бригада получила очередной "маршевый батальон" для этого.

Введение в бой "свежей" 137-й ОМСБр противника (из состава 41-й ЗВА), она уже действует несколькими подразделениями на Покровском направлении.

Какова ситуация на Покровском направлении

В общем, ситуация на Покровском направлении – тяжелая и сложная, и имеет все шансы к дальнейшему ухудшению... Командование противника, в ближайшее время, очевидно, приложит максимум усилий, чтобы "расширить и углубить" ее еще больше.

В этом отношении, я бы внимательно отслеживал ситуацию в тактических тылах полосы действия 132-й ОМСБр противника и смежном фланге ГВ "Центр" и ГВ "Юг" противника.

Это направление на Александрополь и Калиновое, а также район села Карловка. Ведь, очевидно, противник в ближайшее время попытается воспользоваться результатами своего успеха на Покровском направлении.

Что происходит на Краматорском направлении

По Краматорскому направлению, то можем констатировать, что противник здесь планомерно и постепенно пытается реализовать свой замысел, относительно сформулированных для себя ближайших задач. А именно:

Ему удалось силами передовых подразделений 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДД) и средствами усиления прорваться в пределы города Часов Яр и взять под свой контроль почти половину микрорайона "Канал", где сейчас идут жесткие ближние бои в городской застройке... Скорее всего, ему все-таки удастся занять его полностью и выйти к мостовому переходу через канал по улице А. Кошевого.

И он "вплотную" занялся "проблемой" Клещеевки – Андреевки, передовые подразделения 102-го МСП, 72-й ОМСБр и 6-й мсд 3-гого АК начали активные атакующие и штурмовые действия из района села Ивановское вдоль канала "Северский Донец – Донбасс" в южном направлении, явно пытаясь "свернуть" всю систему обороны ВСУ по рубежу Клещеевка – Андреевка, одновременно атакуя через саму Клещеевку в юго-западном направлении.

То есть командование противника таки пытается создать для себя "удобные" предпосылки для прорыва ЗА канал южнее дороги Константиновка – Бахмут и штурма Часов Яр именно с юга.

В этом отношении наиболее опасными выглядят попытки противника активно действовать по дирекции Ивановское – Ступочки (конечно, если ему перед этим таки удастся вытеснить наши войска за канал от Клещеевки, чем враг сейчас и занимается).

То есть перспективы лобового штурма Часов Яр "строго с востока" силами 98-й ПДД и средствами ее усиления в виде 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр), 102-го МСП, пары батальонов "Добровольческого корпуса" и 200-й ОМСБр, явно не очень нравятся тамошнему российскому командованию.

Ну, его, где-то, в этом отношении, понять можно – перспектива прорыва через канал под достаточно плотным огневым воздействием ВСУ с укрепленных на западном берегу позиций... ну такое себе "решение". Поэтому, собственно, как по мне, на Краматорском направлении в ближайшее время мы все-таки увидим концентрированные попытки противника добиться отхода ВСУ через канал южнее дороги Константиновка – Бахмут.

Очевидно, этот своеобразный Клещеевский плацдарм ВСУ, в контексте перспектив штурма Часов Яр, очень мучает противника.