Российские пропагандисты подают Т-72, как "новую веху в истории". Однако действительно ли россияне сделали сенсацию? На самом деле нет. Поскольку это не единственный такой проект в мире. Тем более он старый.

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Что известно о проекте Т-72

Проект этого дистанционно управляемого танка возник в СССР в конце 1970-х и в 1980-х, в него тогда влили много средств. Для понимания – это финансирование можно было потратить на создание новой модификации одного из уже имеющихся танков.

Также интересно, что основной базой для танка-беспилотника тогда послужил не отличный Т-64, не спорный, но все же не потерянный Т-80, а "дефективный и убогий" Т-72.

В итоге проект не впечатлил тогдашнее руководство СССР и его закрыли.

И вот, более 30 лет спустя, российские кулибины достали из пыльного ящика то, что было похоронено до того, как еще даже не родилось и решили это представить как новую веху в развитии российского ВПК. Да, вы правы – это "убожество", но есть нюанс.

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Нюанс, который стоит принять во внимание

Сейчас россияне используют танки для двух вещей:

для прорыва линий обороны,

как артиллерию.

С учетом потерь российских оккупационных войск, особенно среди экипажей, подготовить более-менее базовый экипаж для новой боевой машины у россиян уже не хватает времени.

А вот опыта 1980-х годов у врага хватает для того, чтобы танки-ангары перевести в дистанционный функционал и даже не готовить на них экипажи. Фактически, все, что надо – варить металл на каркас.

Убожество, но в целом, я бы так однозначно к тому, что происходит, не относился. Довести до уровня полноценно дистанционно-управляемой боевой машины в поле боя они танки не доведут, но и танк-ангар, прорывающий границу, по сути является локомотивом, а не боевой машиной.