В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении противник один раз пытался штурмовать в районе Волчанска. Враг успеха не имел.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 5 атак оккупационных войск. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении воины армии страны-агрессора атаковали 16 раз. Враг пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лысовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Луча здесь Силами обороны было отражено 16 атак.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ситуация остается наиболее напряженной. Здесь наши защитники отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

ВСУ отбили 52 атаки врага на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг совершил 4 штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.