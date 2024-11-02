Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку противник один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська. Ворог успіху не мав.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 5 атак окупаційних військ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку вояки армії країни-агресорки атакували 16 разів. Ворог намагався просунутись уперед у бік Дружелюбівки, Катеринівки, Греківки, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі, одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Ступочок. Всі атаки поблизу було зупинено.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 39 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Сухий Яр, Миролюбівка, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового та Променя тут Силами оборони було відбито 16 атак.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ситуація залишається найбільш напруженою. Тут наші захисники відбили 52 атаки позицій поблизу Острівського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.

ЗСУ відбили 52 атаки ворога на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 4 штурми наших позицій в районах Трудового та Максимівки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.