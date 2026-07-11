Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какова ситуация на фронте?

В Сумской области оккупанты пытались продвинуться для создания так называемой "буферной зоны" вдоль государственной границы. Несмотря на заявления российских источников о продвижении в отдельных районах, подтверждения этому нет. Украинские военные также сообщили о неудачных попытках российских диверсионных групп проникнуть в районе Малой Рыбицы и Большого Прикола.

На Харьковском направлении, а также в районах Купянска и Боровой российские войска также не добились подтвержденных успехов. В то же время ВСУ продолжают наносить удары по российской технике и логистическим маршрутам.

Ситуация в Харьковской и Сумской областях / Карты ISW

Наибольшая активность оккупантов сохраняется в Донецкой области. Россияне пытались проводить штурмы и диверсионно-разведывательные рейды на Славянском, Покровском, Константиновском, Добропольском и Новопавловском направлениях. По данным ISW, российские войска предприняли попытку инфильтрации на Покровском направлении, однако украинские защитники нанесли удары по их позициям в районе Шевченко. Также вблизи Малиновки ВСУ, вероятно с помощью дронов, уничтожили российскую военную технику.

В то же время украинские силы провели ряд контратак и, по оценке ISW, удерживают или даже укрепили свои позиции на отдельных участках вблизи Константиновки.

Аналитики также отмечают, что российское командование все активнее использует беспилотники для нанесения ударов по Краматорску, пытаясь окружить город вместо прямого штурма. По данным украинской разведки, оккупанты получили около тысячи дронов "Молния" для усиления атак.

По оценке ISW, украинские войска продвинулись в районе Александровки и отразили попытку российской инфильтрации. Кроме того, небольшие группы ВСУ затрудняют оккупантам закрепление и проведение зачисток на этом направлении.

Как проходит оборона Донецкой области / Карты ISW

В Запорожской области российские войска все чаще используют мотоциклы, квадроциклы и другую легкую технику из-за дефицита бронемашин и значительных потерь от украинских ударов. Однако продвинуться и закрепиться оккупантам не удается.



Боевые действия в Запорожской области / Карта ISW

На Херсонском направлении активных боевых действий не зафиксировано.



Карта обороны Херсонской области / ISW

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года украинским военным удалось более чем вдвое замедлить темпы российского продвижения. По его словам, за этот период российская армия потеряла около 32 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские силы втрое увеличили количество ударов по целям в тылу противника.