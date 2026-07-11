Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Яка ситуація на фронті?

На Сумщині окупанти намагалися просунутися для створення так званої "буферної зони" вздовж державного кордону. Попри заяви російських джерел про просування в окремих районах, підтвердження цьому немає. Українські військові також повідомили про невдалі спроби російських диверсійних груп проникнути в районі Малої Рибиці та Великого Приколу.

На Харківському напрямку, а також у районах Куп'янська та Борової, російські війська також не досягли підтверджених успіхів. Водночас ЗСУ продовжують завдавати ударів по російській техніці та логістичних маршрутах.

Ситуація на Харківщині та Сумщині / Карти ISW

Найбільша активність окупантів зберігається на Донеччині. Росіяни намагалися проводити штурми та диверсійно-розвідувальні рейди на Слов'янському, Покровському, Костянтинівському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. За даними ISW, російські війська здійснили спробу інфільтрації на Покровському напрямку, однак українські захисники завдали ударів по їхніх позиціях у районі Шевченка. Також поблизу Малинівки ЗСУ, ймовірно за допомогою дронів, знищили російську військову техніку.

Водночас українські сили здійснили низку контратак і, за оцінкою ISW, утримують або навіть покращили свої позиції на окремих ділянках поблизу Костянтинівки.

Аналітики також зазначають, що російське командування дедалі активніше використовує безпілотники для ударів по Краматорську, намагаючись оточити місто замість прямого штурму. За даними української розвідки, окупанти отримали близько тисячі дронів "Молнія" для посилення атак.

За оцінкою ISW, українські війська просунулися в районі Олександрівки та відбили спробу російської інфільтрації. Крім того, невеликі групи ЗСУ ускладнюють окупантам закріплення й проведення зачисток на цьому напрямку.

Як триває оборона Донецької області / Карти ISW

У Запорізькій області російські війська дедалі частіше використовують мотоцикли, квадроцикли та іншу легку техніку через дефіцит бронемашин і значні втрати від українських ударів. Проте, просунутися та закріпитися окупантам не вдається.



Бойові дії в Запорізькій області / Карта ISW

На Херсонському напрямку активних бойових дій не зафіксували.



Карта оборони Херсонської області / ISW

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за перші шість місяців 2026 року українським військовим вдалося більш ніж удвічі сповільнити темпи російського просування. За його словами, за цей період російська армія втратила близько 32 тисяч військових. Крім того, українські сили втричі збільшили кількість ударів по цілях у тилу противника.