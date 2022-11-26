Россияне перегруппировываются на разных направлениях, наступают на Донбассе: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города и пытаются наступать на отдельных направлениях. Однако украинские бойцы оказывают им мощное сопротивление, нанося немалые потери.
В Генштабе рассказали, что россияне не прекращают наносить удары по гражданским объектам. Также они пытаются сдерживать подразделения сил обороны и проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
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Оккупанты перегруппировываются
В Генштабе отметили, что россияне пытаются восполнить потери в личном составе, вооружении, боеприпасах, технике и горюче-смазочных материалах. Кроме того, они перегруппировываются, чтобы усилить части и подразделения на:
- Лиманском,
- Авдеевском,
- Новопавловском направлениях.
За сутки захватчики нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам в Днепре и совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Украинские воины героически борются с россиянами / Фото Генштаба ВСУ
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Что происходило на разных направлениях
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не имела существенных изменений. Формирование наступательных группировок оккупантов не обнаружили.
- На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области россияне продолжают удерживать группировку своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области оккупанты привлекли ударный БпЛА.
- На Купянском направлении захватчики ведут активную оборону.
- На Лиманском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. Возле Берестового оккупанты применили ударный БпЛА.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики пытаются продолжать наступление. Они произвели обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Также россияне нанесли удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе Нью-Йорка привлекали ударный БПЛА.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обороняются. Они обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща на Запоре. Также оккупанты нанесли авиаудары по районам Времовки Донецкой области и Волшебное Запорожской области.
- На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают усовершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. Кроме того, они не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Оккупанты привлекли весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.
Силы обороны наносят захватчикам потери / Фото Генштаба ВСУ
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Оккупанты проводят подготовку "мобиков"
В настоящее время идет подготовка вновь прибывших российских мобилизованных, в том числе на временно оккупированных территориях.
- В населенном пункте Новопетриковка Донецкой области зафиксировали проведение по тактическим учениям "мобиков" и выполнение ими упражнений со стрелковым оружием.
- В период с 22 по 23 ноября в Старомлиновке все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.
В городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины,
– рассказали в Генштабе.
Кроме этого, по имеющейся информации, во временно оккупированном Джанкое захватчики обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.
В свою очередь, украинские защитники продолжают наносить россиянам потери. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили:
- пункт управления,
- 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков,
- еще один важный объект оккупантов.
Бойцы поразили важные объекты оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
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