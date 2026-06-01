Большое наступление не нужно, – Братчук сказал, как Украина может перехватить инициативу на фронте

Уже через 9 месяцев Украина может укрепить свои позиции для мирных переговоров, изменив ситуацию на поле боя. Для этого необходимо несколько факторов.

Подробнее о них 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, излом ситуации на поле боя не обязательно требует широкомасштабного наступления.

Как Украине сломать ситуацию на фронте?

Проблемы россиян на фронте в значительной степени связаны с их потерями. Уже сейчас Россия приблизилась к моменту, когда потери становятся ощутимыми и болезненными, а впоследствии могут оказаться критическими. Привлекать людей в армию становится все сложнее, из-за чего меняется и ситуация на поле боя.

Если российские потери будут расти и дальше, это станет одним из факторов для того, чтобы Украина перехватила инициативу на фронте. Кроме того, наши дроны залетают далеко в российские тылы и работают по вражеской логистике,

– отметил Сергей Братчук.

В частности, очень сложной ситуация стала на трассе, которая идет оккупированными территориями через Крым и ведет к российским городам. На так называемой трассе "Новороссия" украинские дроны устроили настоящее "сафари", выслеживая военные цели врага. Результаты действий Сил обороны поражают, что признают даже российские эксперты. Для врага это стало большой проблемой.

"Выжигание логистики – это еще один фактор, который позволит нам перехватить стратегическую инициативу. Как говорил Главком ВСУ, мы не можем выиграть войну, находясь исключительно в обороне. Сейчас это несколько изменилось. На всей линии фронта часто происходят контрудары Сил обороны. Мы уменьшаем для нас и увеличиваем для врага "серую зону" и возвращаем свои позиции, которые потеряли ранее", – отметил Братчук.

Нужно добавить, что такие действия удаются не на всех участках фронта. Сложная ситуация, в частности, в Донецкой области. Но фронт в Украине простирается на более чем тысячу километров, поэтому пока успехов везде достичь не удается. Хотя, в конце концов, не удается это и россиянам.

Однако украинские успехи становятся более очевидными на поле боя. А для того, чтобы перехватить стратегическую инициативу, говорит Братчук, не нужно большое наступление. Для него необходим огромный ресурс, которого сейчас Украина, к сожалению, не имеет. Но с усилением контрударов на фронте, уничтожением российской логистики и ударов по глубокому тылу – Киев может получить значительное преимущество.

В конце концов, это может стать новыми "картами", которые Украина использует уже в переговорном процессе.