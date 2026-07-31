Об этом 31 июля сообщил президент Украины.
Что обсуждали на Ставке?
В ходе заседания Михаил Драпатый доложил президенту о ситуации на фронте. Особое внимание уделили Славянскому, Константиновскому и Запорожскому направлениям.
Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного главнокомандующего. В ходе заседания он заслушал доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Об этом 31 июля сообщил президент Украины.
В ходе заседания Михаил Драпатый доложил президенту о ситуации на фронте. Особое внимание уделили Славянскому, Константиновскому и Запорожскому направлениям.