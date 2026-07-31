Про це 31 липня повідомив президент України.

Що обговорили на Ставці?

Під час засідання Михайло Драпатий доповів президенту про ситуацію на фронті. Особливу увагу приділили Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямкам.

Ситуація на фронті жорстка, і будемо шукати можливості збільшити всі програми підтримки українських підрозділів,

– заявив Зеленський.

Окремо на Ставці обговорили реалізацію українського плану далекобійних санкцій проти Росії. За словами Зеленського, процес достатньо ритмічний, а цілі досягаються.

Також на засіданні розглянули логістичні виклики, російський терор Одещини, портової інфраструктури та морського коридору. З цих питань доповіли командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, начальник ГУР Олег Іващенко та прем'єр-міністр Сергій Корецький. До того ж глава уряду поінформував про співпрацю з партнерами щодо розширення транскордонної взаємодії. Зеленський зазначив, що очікує від уряду перелік заходів для диверсифікації експортних маршрутів.