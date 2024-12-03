За минувшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг при поддержке авиации совершил восемь штурмов вблизи Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаки в районах Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой. Всего произошло семь атак.

На Лиманском направлении оккупанты 11 раз пытались прорвать оборону возле Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.

Один штурм врага был отбит на Северском направлении в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Григорьевки и Часового Яра.

Девять атак враг совершил на Торецком направлении, больше всего – на Торецк, а также на Нелиповку и Щербиновку.

На Покровском направлении наши бойцы отбили 40 наступлений врага у Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Красного Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого и Нового Труда.

Враг штурмует на Повкровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 67 атак. Самые активные бои шли вблизи Берестков, Старых Тернов, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки, Антоновки и Гановки.

Россияне совершили 67 атак вблизи Курахово: смотрите на карте

На Времовском направлении в районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя оккупанты совершили 30 штурмов.

Какова ситуация на Времовском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиаудар по Гуляй Полю.

На Ореховском направлении активных боевых действий не было.

На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки в районе острова Казацкий. Успехов у врага нет.

На Волынском и Полесском направлениях подготовки наступления врага не зафиксировано.

На Курском направлении произошло 15 столкновений, 14 авиаударов с применением управляемых бомб, а также 381 артиллерийский обстрел, в частности три залпами из реактивных систем.

Ранее стало известно, что по состоянию на 3 декабря потери врага составляют почти 746 тысяч бойцов. За минувшие сутки потери врага составили 1780 человек и 155 единиц различной техники и вооружения.